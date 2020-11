Black Friday Sale für Feinschmecker und Genießer

Wiener Spitzenlokale bieten am Black Friday Weekend ihre Restaurantgutscheine mit einem Rabatt von -25 % an.

Heute ist es wieder soweit: zahlreiche Geschäfte und Online Shops bieten im Rahmen des Black Friday Sales spezielle Aktionen und Sonderrabatte an und feiern somit den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Besonders Schnäppchenjäger fiebern auf diesen Tag hin und freuen sich darauf, die besten Angebote abzustauben und beim Weihnachtseinkauf viel Geld zu sparen. Es handelt sich hierbei jedoch meist nur um materielle Produkte. Aber besonders dieses Jahr ist der Wunsch gemeinsame Zeit zu verbringen und somit auch zu verschenken groß. Aus diesem Grund machen auch die restaurantgutscheine.wien bei dem Black Friday Sale mit und bieten zahlreiche Gutscheine mit einem Rabatt von -25% an.

Ein Angebot, das Sinn macht

Die Aktion steigert nicht nur die Vorfreude darauf, gemeinsame Zeit im Lieblingslokal zu verbringen und besondere Genussmomente zu teilen, sondern unterstützt auch die heimischen Gastronomiebetriebe in schwierigen Zeiten. Mit dem Kauf der Gutscheine setzen Kunden ein Zeichen für Solidarität und Loyalität gegenüber den Restaurants und steigern die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Die individuell anpassbaren Gutscheine können ganz einfach online bestellt und direkt zu Hause ausgedruckt werden. Diese sind ein Jahr nach dem Ausstellungsdatum einlösbar.

Einmalige Aktion bei Spitzenrestaurants

Über 20 Wiener Spitzenrestaurants und Haubenlokale machen bei der Black Friday Aktion mit und bieten einen Rabatt von -25% auf ihre Gutscheine an. Mit dabei sind unter anderem die Restaurants von Toni Mörwald, das Flatschers, In-Dish, Kulinarium 7, Tartuf, Steax, Patara und Bolena. Das One Night in Beijing, Ef16 und Pichlmaiers zum Herkner sind ebenso vertreten und bieten einen Rabatt von -10% an. Somit ist für jeden Geschmack etwas dabei und die Gutscheine eignen sich auch perfekt dazu, etwas Neues zu probieren. Eine Liste all der teilnehmenden Restaurants finden Sie hier: www.restaurantgutscheine.wien/

Über Culinarius

Die Culinarius Gruppe (www.culinarius.at) bringt Gastronomen, Gäste und Lieferanten an einem Tisch. Unter diesem Motto bietet das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen ein umfassendes Know-how für die Gastronomie und Tourismusbranche. Mit dem Onlineshop www.restaurantgutscheine.wien wurde vor 5 Jahren eine Initiative ins Leben gerufen, die den Gewinn sowie die Gästefrequenz erheblich erhöht und den Gastronomen, besonders in Zeiten wie diesen, enorm hilft.

27. 11. 2020 / gab