Am 22. Oktober ist Tag des Sekts!

Passend zum bevorstehenden Tag des Sekts präsentiert WEIN & CO die besten österreichischen Qualitätsschaumweine, die ein prickelndes Vergnügen garantieren – ob beim Frühstück mit der Familie, einer kleinen Feier zwischendurch oder bei großen festlichen Anlässen. Alle Schaumweine sind in den WEIN & CO Shops sowie online unter www.weinco.at erhältlich.