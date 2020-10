Almdudler stärkste Limonadenmarke Österreichs

Das renommierte Marktforschungsinstitut market hat in einer repräsentativen Studie insgesamt 31 Limonadenmarken genau unter die Lupe genommen – zum 3. Mal in Folge gewinnt Almdudler.

„Wir freuen uns sehr, dass wir 2020 bereits zum 3. Mal in Folge zur stärksten Limonadenmarke Österreichs ausgezeichnet wurden. Unsere Almdudler Produkte begleiten schon viele Generationen von Österreicherinnen und Österreichern. Sie wählten uns unter anderem in den Kategorien Vertrauen, Sympathie und Wichtigkeit für Österreich wieder auf Platz 1. Vielen Dank an unsere zahlreichen Almdudler Fans!“ , freut sich Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. Erneut hat das renommierte Marktforschungsinstitut market in einer für Österreich repräsentativen Studie insgesamt 31 Limonadenmarken genau unter die Lupe genommen.

„Wir konnten unsere Spitzenposition am österreichischen Limonadenmarkt weiter ausbauen und auch in diesem Jahr wieder ganz klar bestätigen. Unsere Kunden schätzen unser gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie die gesellschaftliche Verantwortung, die wir als österreichisches Familienunternehmen tagtäglich leben“ , berichtet Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling erfreut. „Es ist schön zu sehen, dass die Konsumenten unser Engagement so wertschätzend wahrnehmen und uns darin bestätigen diesen Weg fortzusetzen.“ Almdudler wird nach den Siegen 2018 und 2019 nun wiederholt mit dem „Market Quality Award“ und damit zur stärksten Limonadenmarke Österreichs ausgezeichnet.

Das echte Original mit Tradition & Innovation

Almdudler ist weit mehr als ein einzigartiges Geschmackserlebnis – Almdudler ist das österreichische Nationalgetränk und als solches verweist man internationale Marken wie auch den amerikanischen Konzernriesen erneut auf die hinteren Plätze. „Als österreichisches Familienunternehmen war und ist es uns immer ein großes Anliegen, mit Almdudler alpenländisches Lebensgefühl in der Flasche zu vermitteln. Almdudler ist seit 1957 Teil der österreichischen Lebensart und mitten im Leben. Ob im Wirtshaus, im Gastgarten, auf der Almhütte oder daheim – Almdudler ist einfach dort, wo Menschen zusammenkommen“ , ist auch Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner stolz auf das Ergebnis der unabhängigen market Umfrage.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

1.10. 2020 / gab / ots