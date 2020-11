Almdudler – Getränkemarke mit Authentizität

Erfreuliche Nachrichten gibt es für das österreichische Familienunternehmen Almdudler, denn eine Studie des Digital Research Instituts Marketagent zeigt aktuell auf, welche Marken aus Sicht der Österreicher in Punkto Authentizität die Nase vorne haben. „Wir sind sehr stolz, dass Almdudler als authentischste Getränkemarke Österreichs ausgezeichnet wurde – noch vor allen anderen nationalen Getränkemarken und auch den internationalen Konzernriesen. Konsumenten möchten sich durch Marken ausdrücken und dafür ist es unerlässlich, dass der jeweilige Markenauftritt als ehrlich und echt wahrgenommen wird,“ verkündet Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling. Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein freut sich augenzwinkernd: „Almdudler ist seit 1957 alpenländisch-österreichisches Lebensgefühl in der Flasche, Österreichs beliebteste Alpenkräuterlimonade und ein 100-prozentiges Familienunternehmen mit Tradition und Herz. Kurz: Wir sind schon sehr lange ein echtes Original. Es ist toll, dass die Konsumenten in Österreich uns als authentischste Getränkemarke auszeichnen.“

Authentizität schafft Vertrauen der Konsumenten

Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner erklärt: „Wir wissen, dass die Authentizität einer Marke relevant für die Kaufentscheidung ist und sie daher eine sehr wichtige Rolle in der Markenführung spielt. Sowohl bei Innovationen als auch der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Markenpersönlichkeit stellen wir ein authentisches Bild von Almdudler sicher.“ Konsumenten vertrauen Marken, die wirklich für eine Sache stehen sowie Haltung erkennen lassen und dieser treu bleiben. „Wir freuen uns über die weitere Auszeichnung und bedanken uns bei allen Österreicher*innen für das Vertrauen “ , so Hofmann-Credner abschließend.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

26. 11. 2020 / gab