Alaba eröffnet Lokal am Wiener Praterstern

Zusammen mit András Sebestyén und seinem Team eröffnet ÖFB-Star David Alaba ein Fine Dining Lokal im 2. Wiener Gemeindebezirk.

Der Name des Restaurants DaRose soll eine Hommage an seine Schwester sein und ist eine Kombination aus David & Rose May Alaba.

Wie Gastronews berichtet, soll das Lokal in der Jokov-Lind-Straße 2 im Austria Campus, sobald es die Öffnungsrichtlinien der Regierung zum Schutze vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus erlauben, aufsperren.

Red.