Frischer Wind für den Uni-Campus

Vor wenigen Tagen öffnete „SOLO PIZZA E BIRRA“ seine Türen. Die Pizzeria präsentiert sich im frischen Look und bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Biersorten an. Der Standort der Pizzeria befindet sich am Unigelände des alten AKH im Universitätsbräu, welches dem Restaurant weichen musste. Das Soft Opening fand am 30. Juni statt. Restaurantleiter Nikola Jankovic zufolge habe man von den Gästen ein positives Feedback erhalten. Besonders stolz sei Jankovic auf seinen Pizza-Teig. Dieser reife 72 Stunden bevor er belegt und gebacken wird. Auch vegane Speisen werden Angeboten. Für Bierliebhaber wird ein Sortiment aus zwölf verschiedenen Flaschenbieren und acht offenen Bieren angeboten. Auch eigene Salat-Kreationen und diverse Vorspeisen stehen auf der Speisekarte.

Red.