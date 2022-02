foodspring: Gesunder Genuss

In der neuesten, limitierten Edition stecken die besten Pistazien aus Zentralasien und dem Nahen Osten. foodspring hat sie geröstet, geschält und in eine köstliche Protein Cream verwandelt. Doch Pistazien schmecken nicht nur großartig, sie trumpfen auch mit vielen Vorteilen auf: Pistazien enthalten mehr Protein und Antioxidantien als die meisten Nüsse und Samen und sind zudem kalorienärmer. Sie stecken voller gesunder ungesättigter Fettsäuren und sind reich an Kalium und wertvollen Vitaminen wie B6. Zudem enthält die Cream zweimal mehr Protein und 85% weniger Zucker als handelsübliche Pistazienaufstriche. Der Umwelt zuliebe verzichtet foodspring bei der Herstellung komplett auf Palmöl.

SPREAD SOME JOY.



Die Protein Cream Pistazie präsentiert sich mit unzähligen und köstlichen Möglichkeiten auf dem Teller: ob als Topping für die Pancakes zum Frühstück, als „Crème de la Crème“-Aufstrich auf frischem Brot oder für den maximalen und puren Pistazien-Genuss direkt vom Glas auf den Löffel. Neben dem Frühstück eignet sich die Protein Cream Pistazie in Kombination mit Obst hervorragend als Snack für zwischendurch. Am besten immer ein Glas Protein Cream zur Hand, lautet die nussige und neue Devise.



Die Protein Cream Pistazie in limitierter Edition kostet 6,99 Euro und ist unter www.foodspring.at erhältlich.