Festtags-Aperitivo neu gestaltet

Passend zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertage stoßt man mit einem prickelnden Gläschen Select Aperitivo im Kreise von Familie und Freunden an.

Weihnachten und somit auch Silvester stehen vor der Türe, mit seinen Liebsten celebriet man, während der besinnlichen Feiertage sowie zu einem krönenden Abschluss des alten und gebührenden Einläuten des Neuen Jahres. Der original venezianische „Spritz“ mit Select Aperitivo passt mit seiner intensiv-rubinroten Farbe nicht nur zu feierlichen Anlässen, sondern lädt auch zum entspannten „Day Drinking“ im Kreise von Familie und Freunden.

Ein „Winteritivo“ zaubert Farbe auf jeden Festtagstisch und ein echter „Veneziano“ wie er schon seit über 100 Jahren in Bella Italia getrunken wird, bringt mediterrane Lebensfreude in österreichische Haushalte, egal bei welchem Wetter.

„Der Aperitivo-Trend wird auch in der kalten Jahreszeit gefeiert und zaubert italienisches Festtagsflair in jedes Glas. Ein ‚Spritz‘ist nicht nur der perfekte Drink zur Einstimmung auf feierliche Abende; auch der Skitag am Berg klingt mit dem Star der venezianischen Barszene stilvoll aus“, erzählt Andreas Ruhland, KATTUS-BORCO-Geschäftsführer.