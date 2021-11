Ferien-Ninja-Pass für Kinder

Da Unklarheit besteht, wie Kinder unter 12 Jahren die 2G-Bedingungen erfüllen sollen, schlägt der ÖHV nun einen Ferien-Ninja-Pass vor, den Hotels und Tourismusverbände ausstellen könnten. Zu Schulzeiten ersetzt ein solcher Ninja-Pass für Kinder den 2G-Nachweis. „Es ist ein Mehraufwand, aber es ist eine Lösung“, befindet ÖHV-Vizepräsident Walter Veit in einer Aussendung. Ein Ferien-Ninja-Pass würde dafür sorgen, „dass die Testintensität in den Ferien nicht komplett in sich zusammenbricht“. Familien hätten so die Möglichkeit einen Urlaub zu planen.