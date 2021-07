Faster Hydration ohne Kalorien

Der hypotonische Sportdrink Peeroton Hypotonic ist ab sofort im Handel erhältlich. Damit steigt der Sportnahrungshersteller Peeroton in den Getränkemarkt ein. Die hypotonischen Getränke werden rascher ins Blut aufgenommen als herkömmliche Durstlöscher und ersetzen beim Schwitzen die verloren gegangenen Mineralstoffe. Daher sind sie speziell für Training und Wettkampf von Sportlern geeignet.

„Ich bin jedoch davon überzeugt, dass sich nachhaltige kompetente Konzepte auf hoher Qualität langfristig durchsetzen und etablieren werden“, so Peeroton- Geschäftsführer Reinhard Möseneder.

Das Produkt kann als Getränkepulver oder auch als fertiger Drink in der Flasche gekauft werden. Dabei basiert es auf der Basis von Grüntee und ist zuckerfrei. Darüber hinaus enthält es einen Vitamin-B Komplex, Magnesium sowie Pantothensäure und ist zu dem kalorienarm und vegan. Vorerst wird es das Sportgetränk in den Sorten „Wild Peach“ und „Inspring Lemon“ geben. „Mit dieser Innovation steigt Peeroton in den österreichischen Getränkemarkt ein. Wir möchten damit ein neues Segment im Handel schaffen, das sich an alle Menschen wendet, die Sport betreiben und ihren Durst hochwertig löschen möchten“, so Möseneder.

PA/ Red.