Expansion in Österreich

Es ist bereits das zweite B&B Hotel in der Hauptstadt. Neben dem B&B Hotel Wien-Hauptbahnhof bietet die Budget-Hotelgruppe mit dem Neuzugang in Wien-Meidling nun insgesamt fünf Häuser in Österreichs beliebtesten Locations an. Das B&B Hotel Wien-Meidling hat insgesamt 106 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer und eignet sich durch seine attraktive Lage sowohl als Übernachtungsort für Geschäfts- als auch Freizeitreisende. Die ideale Verkehrsanbindung zur Autobahn sowie der nur wenige Kilometer entfernte Hauptbahnhof erleichtern nicht nur die An- und Abreise, sondern auch die Mobilität während des Aufenthalts. Das Hotel verfügt außerdem über das neue Barkonzept von B&B HOTELS. In der „EVERYONE’s“-Bar können es sich die Gäste bei frisch gezapftem Bier, kühlen Cocktails und leckerer Pizza gemütlich machen.

„Als Ergänzung zu unserem erfolgreichen Hotel am Wiener Hauptbahnhof freut es mich, dass wir nun an einem zweiten Standort in der österreichischen Hauptstadt gute und preisgünstige Übernachtungen anbieten können,“ erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B HOTELS.

Red. / TP