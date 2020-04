Unser Ombudsanwalt hilft

In ausführlichen Vorgesprächen mit dem bekannten und couragierten österreichischen Top-Anwalt Dr. Georg Zanger haben die MG MedienGruppe/der Mucha Verlag eine Übereinkunft mit Dr. Zanger getroffen, dass er als Ombudsanwalt für die Gastronomie, Hotellerie und Touristik ab sofort tätig ist.

Sie können an die E-Mail Adresse office@zanger-bewegt.at Ihre Fragen, die Sie über Rechtsansprüche, über Mieten, über Rückforderungen von der Republik haben, an Dr. Zanger richten. Dr. Zanger wird in kostenfreier Ombuds-Unterstützung Ihre Anfragen einer Überprüfung unterziehen, um bei guten Rechtschancen Ihre Ansprüche durchzusetzen, zu absolut günstigen Sonder-Konditionen, die Abwicklung Ihrer Fälle übernehmen.

FM-Verleger Christian W. Mucha dazu: „Noch nie war es so wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, in Verzweiflung zu versinken oder die Flinte ins Korn zu werfen – jetzt gilt es, für Sie alle, zu kämpfen, ihre Rechtsansprüche genau zu erkennen, die Möglichkeiten, die vom Gesetz eingeräumt sind und die Ihnen rechtlich zustehen, auszunützen. So entstehen aufgrund der Corona-Krise sogar Chancen, die Sie normalerweise niemals gehabt hätten. Dr. Georg Zanger wird Ihnen ein Modell zeigen, wo Sie Mietrechte mit niedrigen Altmieten jetzt übertragen können, ohne dass ihr Mietrechtsnachfolger vom Vermieter eine Mieterhöhung aufgebrummt bekommt. Eine gewaltige Chance, jetzt Rechte zu übertragen, ohne in eine Mieterhöhungs-Falle zu taumeln.“

Dr. Georg Zanger steht unter E-Mail zur Verfügung und wird – je nach Anfrage – Ihre Fragen möglichst schnell beantworten. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Service des Mucha-Verlags der MG Mediengruppe, der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Georg Zanger, behilflich sein können. Ach ja, und noch eines zum Schluss: Mit Dr. Georg Zanger hat die MG Mediengruppe einen Anwalt an ihrer Seite, der ein couragierter, hochanerkannter Experte ist. Prof. Dr. Georg Zanger ist für seinen emphatischen, menschlichen und sozialen Einsatz bekannt, löst seine Fälle kreativ und hat viele heiße Eisen angepackt, an die sich vorher noch niemand herangewagt hat…

Red