„Tourjours l’attaque“ (Immer der Angriff) war ein Leitsatz des legendären Hoteliers George Goring, der Mitte März 2020 im Alter von 81 Jahren verstarb.

Seinem Vater Tribut zollend, sagte Jeremy Goring gegenüber „The Caterer“: „George war ein großartiger Hotelier der alten Schule: ein wahrer Gastgeber, der Lebensfreude versprühte. Jeder, der mit ihm arbeitete, sein Gast oder Freund war, weiß um seine außergewöhnliche Großzügigkeit.“

George Goring

Das The Goring Hotel befindet sich im Londoner Stadtbezirk Belgravia, südwestlich vom Buckingham Palace und ist ein familiengeführtes Hotel im Stil eines traditionellen Londoner Gentlemen Clubs.

In der letzten Nacht vor der Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William bot das The Goring Hotel in London Kate Middleton eine luxuriöse Unterkunft auf Fünf-Sterne-Niveau. In der Royal Suite mit vier Räumen und einem Balkon, der einen Panoramablick auf die Londoner Skyline bietet, traf Kate Middleton ihre letzten Hochzeitsvorbereitungen.

Das The Goring ist Mitglied von The Most Famous Hotels in the World, Jeremy Goring ist CEO.

