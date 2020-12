Den Kollegen von „Trend“ haben wir es diesmal leicht gemacht: Die mussten nicht lange herumsuchen und sind nach den großen Reportagen in FM, Faktum, ExtraDienst und Elite in unsere Fußstapfen getreten. Und haben Dr. Helga Rabl-Stadler zur „Frau des Jahres“ gekürt. Andreas Lampl und Andreas Weber gratulieren wir herzlich zu dieser Entscheidung – sie ist goldrichtig.

Wir hoffen, dass wir ihnen ihre journalistische Arbeit mit unseren Recherchen erleichtern konnten – und vielleicht springen die beiden ja schon so hoch und so weit über ihren Schatten, dass sie das nächste Mal auch den FM-Incomingpreis in einem Nebensatz erwähnen können. Wenn sie sich schon im „Fast-Following“ betätigen…

cwm