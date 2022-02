Europas schönste Dörfer

Soziale Medien sind ein großer Ansporn für viele Reisende. Online-Plattformen ermöglichen ihnen es nicht nur diese wunderschönen Orte zu finden. Sondern im Anschluss daran auch, ihre perfekten Aufnahmen zu teilen und bei vielen Reiseneid zu wecken. Inspiriert davon wollte Uswitch.com die beliebtesten Dörfer Europas in den sozialen Medien aufdecken, je nachdem, wie oft sie auf Instagram und Pinterest vorgestellt wurden. Durch die Analyse von 40 verschiedenen Dörfern auf der ganzen Welt konnte Uswitch.com die Top 10 der beliebtesten schönen Dörfer in Europa einordnen.

Spitzenplätze

Uswitch.com verrät, dass das schönste Dorf in Europa (und der Welt!) Oia in Griechenland ist. Das auf Santorini gelegene Dorf ist weithin bekannt für seine malerischen, strahlend weißen Gebäude und das strahlend blaue Meer. Ein äußerst beliebtes Touristenziel, das Instagram-Posts und Pinterest-Pins kombiniert, führt zu 1.612.671 Auftritten in den sozialen Medien – über 90 % mehr als ein anderes griechisches Dorf, Folegandros, das auf Platz 8 landet (154.222).An zweiter Stelle steht Göreme, Türkei. Mit insgesamt 1.129.300 Auftritten auf den analysierten Social-Media-Plattformen ist Göreme die Heimat vieler Felsenkirchen und berühmt für regelmäßige Heißluftballonfahrten.

Österreich im Ranking!

An dritter Stelle liegt mit insgesamt 799.213 Beiträgen das österreichische Hallstatt. Dieses Seedorf wird von manchen als märchenhaft erklärt. Die UNESCO hat es bereits 1997 zum Weltkulturerbe in Österreich erklärt. Interessanterweise hat Hallstatt die höchste Anzahl an Pins unter den ersten drei Plätzen (4.887). Auf Platz acht liegt beispielsweise Wengen in der Schweiz. Die Ortschaft befindet sich in den Schweizer Alpen und ist bekannt für seine Holzchalets und die französische Architektur des 19. Jahrhunderts. Das Dorf hat insgesamt 122.137 Beiträge auf den analysierten Social-Media-Plattformen.

Den neunten Platz belegt Portree auf der Isle of Skye (Schottland), das 119.875 Mal auf Instagram und Pinterest vorgestellt wurde und nur die Hälfte der Posts verwaltet, die Tobermory erzielt, ein weiteres schottisches Dorf, das auf Platz 5 landet. Das von Hügeln umgebene Dorf Portree ist die Hauptstadt der Insel und liegt an der Ostseite. Platz 10 belegt Albarracin in Spanien. Mit einem festungsähnlichen Gehege hat Albarracin eine Gesamtzahl von 107.998 kombinierten Posts auf Pinterest und Instagram, was ihm 93 % weniger Auftritte im Vergleich zum erstplatzierten Oia (Griechenland) beschert. RED