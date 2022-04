EU setzt russische Airlines auf schwarze Liste

Ab sofort dürfen 21 in Russland zugelassene Fluggesellschaften nicht mehr in der EU arbeiten. Das teilte die EU in einer Aussendung am Montag mit. Der Grund dafür ist aber nicht etwa der Ukraine-Krieg, sondern Sicherheitsbedenken, wie EU-Verkehrskommissarin Adina Valean betonte. Demnach habe das russische Luftfahrtbundesamt den Airlines erlaubt, hunderte Flieger in ausländischem Besitz ohne ein sogenanntes Lufttüchtigkeitszeugnis zu betreiben. Ein solches Zeugnis wird auch vom Luftfahrtbundesamt ausgestellt und ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Flugzeug in Betrieb genommen werden darf.

Teil der EU-Sanktionen gegen Russland ist, dass Ersatzteile und Ausrüstung für russische Luftfahrtunternehmen nicht mehr an Moskau verkauft werden dürfen. EU-Angaben zufolge sind drei Viertel der russischen Verkehrsflugzeuge in der EU, den USA und Kanada gebaut worden.

Der EU-Luftraum war aber ohnehin bereits für fast alle russischen Flieger gesperrt, weswegen das Setzen auf die schwarze Liste für die Airlines keinen großen Unterschied machen dürfte.

APA/Red.