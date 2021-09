Erstes trinkfertiges Bio Oxymel

Was bereits vor 2500 Jahren als wirksames Hausmittel eingesetzt wurde, haben Foodies weltweit in den letzten Monaten für sich entdeckt: Oxymel oder auch Sauerhonig. Die Kombination aus Honig und Apfelessig unterstützt den Stoffwechsel und fördert durch seine Antioxidantien, Aminosäuren und Mineralstoffe das Wohlbefinden. Der heimische Getränkehersteller Höllinger holt dieses Gesundheitselixier nun in die Flasche und launcht das erste trinkfertige Bio Oxymel. Der neue Höllinger Bio Shot Oxymel Plus ist ab sofort in der nachhaltigen 330 ml Glasflasche erhältlich und umfasst acht Portionen.

Reine Naturprodukte

Durch seine Zusammensetzung aus Honig und Apfelessig umfasst Oxymel über 200 natürliche Inhaltsstoffe und wird in der Naturheilkunde für seine positiven Eigenschaften geschätzt. Auch wusste man vor 2500 Jahren bereits um die wohltuende Wirkung des sogenannten Sauerhonigs. Die Kombination aus den beiden Naturprodukten Essig und Honig wirkt verdauungsfördernd, basisch sowie isotonisch. Daher findet er besonders bei Gesundheitsbewussten und Sporttreibenden großen Anklang. Höllinger Bio Shot Oxymel Plus besteht ausschließlich aus Blütenhonig, naturtrübem Apfelessig und naturtrübem Apfelsaft sowie Wasser. Der Shot kann täglich pur getrunken werden oder als Zutat für Erfrischungsgetränke, Salatdressings oder Mocktails dienen. RED./CH