Disco nur noch für Geimpfte

Die Zahl der Corona- Infizierten steigt wieder. Nun will das Gesundheitsministerium eine Verschärfung der Maßnahmen, um die schnell ansteigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. In dem APA vorliegenden Papier ist von einem „sehr besorgniserregenden Szenarium“ die Rede. Daher schlägt das Gesundheitsministerium nun vor, dass der „Grüne Pass“ erst bei Voll- Immunisierung gelten soll und das nur noch Geimpfte die Nachtgastronomie nutzen können. Außerdem bleibt die Registrierungspflicht bestehen.

Am Mittwoch ist aufgrund dieser Vorschläge eine Taskforce zusammengetreten, in der die zuständigen Ministerien und das Vorsitzland Tirol auf Beamten- Ebene vertreten sind. Im Papier des Gesundheitsministeriums wird angeführt, dass der Anstieg der Zahlen zuletzt unterschätzt wurde.

Lockerungen der Maßnahmen als Ursache

Gründe für den Anstieg der Infektionszahlen seien vor allem die Öffnungsschritte und Lockerungen vom 1.Juli. Dazu gehört auch die in Inbetriebsame der Nachtgastronomie. Auch die Dominanz der Delta- Variante trage dazu sowie die reise- assoziierten Fälle. Durch die Steigerung der Durchimpfungsrate sowie eine gezielte Rücknahme von Öffnungsschritten beziehungsweise ein Absehen von weiteren Lockerungen, könne die bedrohliche Entwicklung vermutlich noch gebremst werden, heißt es im Gesundheitsressort.

Auch wird vorgeschlagen unter anderem auf die von der Regierung eigentlich geplante Aufhebung der Registrierungspflicht zu verzichten. Darüber hinaus soll es bei Einreisen aus Risikoländern ein PCR- Test- Erfordernis geben. Dabei soll die Liste der Staaten erweitert werden. Demnach bräuchte es verstärkt Kontrollen an den Grenzen aber auch in der Gastronomie. Wenn es nach den Plänen des Ministerium geht, dann dürften ohnehin nur Geimpfte die Nachtgastronomie nutzen.

Wenn diese Maßnahmen nicht greifen sollten, so würde man weitergehende Schritte ins Auge fassen. Darunter fallen eine Ausdehnung der 3G- Regel auf weitere Bereiche, die Wiedereinführung der Anstandsregeln und mehr Maskenpflicht sowie eine zusätzliche Zugangsbeschränkung.

APA/ Red.