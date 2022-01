Datteroni wird General Manager des Hotel La Palma

Der gebürtige Toskaner Fabio Datteroni blickt auf eine 30-jährige Karriere im Gastgewerbe zurück. Zuletzt war er als General Manager des Terme Di Saturnia Natural Destination, Spa and Golf Resort tätig. Seine umfangreiche Erfahrung umfasst auch sieben Jahre als Managing Director und General Manager des Castello Del Nero Hotel & Spa, wo er während seiner Amtszeit zum Luxury Travel Advisor’s Awards of Excellence Top General Manager Worldwide of the Year ernannt wurde. Zuvor eröffnete er das Castello Banfi Il Borgo in Montalcino, wo er sechs Jahre lang als General Manager und Hospitality Director tätig war. Neben verschiedenen Positionen in Hotels wie dem Grand Hotel Continental in Siena leitete Datteroni Beratungsprojekte in zahlreichen italienischen Spitzenhotels.

„Angesichts der spannungsvoll erwarteten Eröffnung des Hotel La Palma ist es mir eine große Freude, die Ernennung von Fabio Datteroni zum General Manager bekannt zu geben. Fabio Datteroni ist nicht nur ein erfahrener Hotelier mit ausgezeichneter Kenntnis des italienischen Marktes, er teilt auch unsere Werte wie Familiensinn, Eleganz und echte Freundlichkeit. Fabio Datteroni wird unseren Gästen La Dolce Vita näher bringen, und wir freuen uns, dass er zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte der Oetker Collection zu uns stößt.“ erklärt Timo Gruenert, CEO der Oetker Collection.

Das Hotel La Palma wird von der Oetker Collection und seinen Eigentümern, Reuben Brothers, neu gestaltet. Ursprünglich 1822 als Capris erstes Hotel erbaut, wird der mediterrane Rückzugsort auf der sagenumwobenen italienischen Insel mit 50 Zimmern, darunter 18 Suiten mit eigenem Balkon oder Terrasse und einer Inneneinrichtung des preisgekrönten Designers Francis Sultana neu erstrahlen. Das Hotel La Palma ist damit das erste Hotel des AD100-Designers Sultana, der mit renommierten italienischen Handwerkern und Kunsthandwerkern zusammenarbeitet.

Nur wenige Schritte von der berühmten Piazzetta entfernt, wird das Hotel La Palma über eine Bar und ein Rooftop Restaurant unter der kulinarischen Leitung des legendären italienischen Küchenchefs Gennaro Esposito verfügen. Neben dem Hotel-Pool und Spa erwartet die Gäste in der nahegelegenen Marina Piccola außerdem ein eigener Beach Club, den La Palma Beach Club, der verspricht, sich zu einem der beliebtesten Ausflugsziele für den ganzen Tag zu etablieren.

„Ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, meine Aufgabe als General Manager des Hotel La Palma zu übernehmen. Die Umgestaltung dieses Hauses ist einfach unglaublich – das Hotel La Palma ist ein Meisterwerk, das perfekt darauf vorbereitet ist, wieder zum gesellschaftlichen Epizentrum Capris zu werden. Ich kann es kaum erwarten, die Türen dieses ganz besonderen Ortes zu öffnen und unsere Gäste willkommen zu heißen.“ so Fabio Datteroni, General Manager, Hotel La Palma.