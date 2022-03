Die hundefreundlichsten Hotels 2022

Den Hund in den wohlverdienten Urlaub mitnehmen – für viele ein absolutes Muss. Informiert man sich allerdings vor der Hotelbuchung nicht gut genug, kann das auch in die Hose gehen, denn nicht jedes Hotel ist auf mitgebrachte Vierbeiner eingestellt. Um einen Überblick über die hundefreundlichsten Hotels zu schaffen, kürte das österreichische Urlaubsportal www.hundehotel.info, das jährlich mehr als zwei Millionen Klicks verzeichnet, in diesem Jahr zum dritten Mal die 50 hundefreundlichsten Hotels.

Im Rahmen des diesjährigen Awards standen 645 Beherbergungsbetriebe aus zehn europäischen Ländern zur Auswahl, in denen Hunde herzlichst willkommen sind. Der Sieg ging dabei zum dritten Mal in Folge an das Landhotel Haus Waldeck in Phillippsreut, Bayern. Doch auch Österreich schnitt im Ranking meisterlich ab, so finden sich 28 der 50 prämierten Hotels hierzulande. Darunter auch das Hotel Magdalena (Ried im Zillertal, Tirol), das auf dem zweiten Platz landete. Die Bronzemedaille ging an das Naturforsthaus in Preitenegg (Kärnten).

Luxus für Mensch und Tier

„Das Service, das die Hotelbetreiber den Hunden und Hundebesitzern bieten, wird immer umfangreicher und reicht von täglich frischen Speisen bis zu hundegerechten Fitnessgeräten und spezieller Hundephysiotherapie“, weiß hundehotel.info-Redaktionsleiter Christoph Reichl. „Zudem sehen wir anhand der Zugriffssteigerungen auf unserem Portal, dass immer mehr Hundebesitzer ihren Urlaub gemeinsam mit ihrem geliebten Vierbeiner verbringen möchten.“

Der Trend zum Urlaub mit dem Hund ist längst in der Hotellerie-Branche angekommen. Dementsprechend investieren immer mehr Betriebe in hundefreundliche Ausstattungen. Neben der Grundausstattung von eigenen Hundeschlafbereichen im Zimmer – inklusive Hundekissen – bieten einige Hotels auch den ein oder anderen Luxus für den besten Freund des Menschen. Darunter fallen etwa exklusive Serviceleistungen wie Hundetrainings, besondere, kulinarische Spezialitäten, ein eigener Badeteich, oder auch eine „Hundewaschanlage“.

Die Top 10 des hundehotel.info Awards 2022:

1. Landhotel Haus Waldeck, Deutschland, Bayern, Phillippsreut

2. Hotel Magdalena, Österreich, Tirol, Ried im Zillertal

3. Naturforsthaus, Österreich, Kärnten, Preitenegg

4. Seehotel Moldan, Deutschland, Bayern, Postmünster

5. Natur-Hunde-Hotel Bergfried, Deutschland, Bayern, Rötz

6. Hotel Grimming Dogs & Friends, Österreich, Salzburg, Rauris

7. Hotel Gravas Lodge, Schweiz, Graubünden, Vella

8. Genießergasthof Kutscherklause, Österreich, Niederösterreich, Eggern im Waldviertel

9. Hotel Mair am Ort, Italien, Südtirol, Dorf Tirol

10. Maifelder Uhlenhorst, Deutschland, Rheinland-Pfalz, Gappenach

PA/Red.