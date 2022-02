Die Bonner „Grande Dame“ hat wieder geöffnet

Rund eineinhalb Jahre war das altehrwürdige Traditionshaus direkt am Bonner Marktplatz geschlossen – nun hat die „alte Hoteldame“ ihre Pforten wieder geöffnet: Das neue ACHAT Sternhotel Bonn blickt auf mehr als 400 Jahre Geschichte zurück. Der neue Pächter, Betreiber und Markengeber ACHAT Hotels mit Sitz in Mannheim bringt damit erstmals ein ACHAT Hotel in die ehemalige Bundeshauptstadt und sieht den Neuzugang als ein „besonders Juwel unter all den ACHAT Hotel-Edelsteinen“, so Philipp v. Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter ACHAT Hotels. Das Haus verfügt über 65 Zimmer und 15 Suiten, einen Innenhof sowie einen Tagungsraum. ACHAT Hotels hat alle Mitarbeiter des ehemaligen Betreibers übernommen.

Ein Hotel mit Geschichte – das bedeutet auch Verantwortung

„Ein Hotel mit solcher Geschichte und jahrhundertealter Tradition zu übernehmen, erfüllt uns mit Stolz und Freude“, sagt v. Bodman. „Wir werden unserer Verantwortung gerecht werden und das ‚neue‘ Sternhotel – jetzt mit dem Zusatz ACHAT – in eine echt gute Zukunft führen.“ Eine Ausstellung zur bewegten Geschichte und mit Originalzeugnissen aus den letzten 400 Jahren ist derzeit auf den Hotelfluren zu sehen. ACHAT wird das Hotel weiterhin als Hotel-Garni mit einem eigenen Frühstücksrestaurant betreiben. „Die zentrale Lage des Hauses werden wir zukünftig noch stärker in den Fokus rücken und mit Blick auf unsere starke Marktposition auch neue Zielgruppen ansprechen.“