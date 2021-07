Das beste Bier gewinnt!

Das Restaurant Handwerk am Neubaugürtel 34-36 im 7. Wiener Gemeindebezirk steht kurz vor dem Start des BEER Battles. Die interaktiven Abende, die am 21. Juli beginnen, sollen dabei den Gästen höchsten Genuss und Wissensvermittlung gepaart mit spannenden „Kämpfen“ bieten. Die Restaurantbesucher entscheiden über Sieg und Niederlage der Biere.

Seit zirka drei Jahren gibt es bereits im Restaurant das sogenannte „WINE Battle“. Unter diesem Titel fordert Österreich einmal pro Monat internationale „Gegner“ heraus. Aufgrund des großen Erfolgs dieser Idee, erweitert das Restaurant nun sein Verkostungsangebot und lädt alle Bierliebhaber ein, ihr Bierwissen zu erweitern und nationale sowie internationale Bierbrauer kennenzulernen.

Als erstes tritt Österreich im Bier-Kampf gegen England an. Es folgen am 28.Juli die USA, am 11.August Deutschland, am 18. August Italien und am 25. August die Niederlande. Es werden in vier Runden jeweils ein österreichisches und ein Bier aus dem anderen Land blind verkostet. Danach entscheiden die Gäste, ob Österreich gegen das Gastland beim Voting gewonnen hat.

PA/ Red.