Crystal Cruises vor Abwicklung

Wie es aussieht, haben sich die Banken gegen eine Restrukturierung des Unternehmens, dass durch die Insolvenz des Mutterkonzerns Genting mit in den Abgrund gerissen wurde, entschieden. Stattdessen will man die Vermögenswerte übernehmen und verkaufen. Das berichten amerikanische Zeitungen sowie das Hansa Maritime International Journal.

Demnach setzen die Banken darauf, vor allem die Schiffe zu Geld zu machen. Sie wurden inzwischen unter das Management von V.Ships in Monaco gestellt. Das betrifft auch die Crystal Endeavor, die nach der Beschlagnahmung der beiden Schwesterschiffe noch auf See war. Sie lief zuletzt in Argentinien ein, wo alle Passagiere von Bord gingen. Derzeit ist sie unterwegs nach Montevideo.

Die Crews sind noch an Bord, warten allerdings nur mehr auf den Transitflug. Wie eine weiter verbreitete Message des Captains eines der Schiffe nahe legt, stehen die Mitarbeiter vor der Entlassung. Die Büros in den USA sollen geschlossen werden.

Der Konzern Genting Hongkong geriet durch die Insolvenz der MV Werften in Schieflage.