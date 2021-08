Corona-Impfung an der Supermarktkassa

Ab heute haben Kunden von Billa, Billa Plus und Penny die Möglichkeit, neben ihrem Einkauf schnell und unkompliziert zu einer Corona-Impfung zu kommen. Gemeinsam mit der Stadt Wien wird an drei Standorten das bestehende Impfangebot in der Bundeshauptstadt ergänzt. An diesen Standorten wird ab heute geimpft:

Billa Plus – Millennium City Handelskai 94-96 in 1200 Wien

Penny – Simmeringer Hauptstraße 59-61 in 1110 Wien

Billa – Franz-Koci-Straße 8 in 1100 Wien, Impfbox am Kundenparkplatz

Bei Personen, die 18 Jahre oder älter sind, wird mit dem Vakzin von Johnson & Johnson und bei Personen im Alter von 12 bis 17 Jahren mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer geimpft. Letztere können sich ihre Zweitimpfung – ebenfalls ohne Terminanmeldung – drei Wochen später im Austria Center Wien oder in einem städtischen Impfzentrum ihrer Wahl abholen.

PA/Red.