Cora Cora Maldives Resort: MOKSHA-Wellness-Konzept

Das Cora Cora Maldives Resort eröffnete am 1. Oktober des letzten Jahres. Das 5-Sterne-Resort mit der entspannten Atmosphäre setzt mit seinen frischen Ideen und modernen Konzepten immer wieder neue Maßstäbe im Indischen Ozean. Das Motto des Resorts „It’s freedom time“ prägt auch das Wellness-Konzept der Neueröffnung. Denn auch hier stehen die Gäste und ihr persönliches Freiheitsgefühl im Fokus.

Für Körper und Geist: MOKSHA®-Konzept

In der schnelllebigen Welt von heute streben viele nach Perfektion, der ständige Drang, höher, schneller und weiter zu kommen erzeugt oftmals Stress. Und genau da setzt das MOKSHA®-Wellness-Konzept des Cora Cora Maldives Resort an. Mit dem Resort wurde ein besonderer Ort geschaffen, an dem die Gäste Energie tanken, sich entspannen und Spaß haben können – ein Raum für Selbstfürsorge und ausgewogenes Wohlbefinden. Dieser Raum ist natürlich, echt und ungefiltert und wird MOKSHA genannt.

Moksha ist Sanskrit für „Wiedergeburt“. Es ist ein Zustand der ewigen Glückseligkeit, das höchste Ziel der persönlichen Entwicklung und die vollständige Wiederherstellung des Körpers. Jahrelanger Stress oder Krankheiten können zwar nicht in einer Woche Urlaub gelöst oder kuriert werden, aber mitten im Indischen Ozean befindet sich ein wunderschöner Ort, an dem Gäste ihrem Alltag für einen Moment entfliehen, ihren Geist entspannen und sich wieder mit Ihrem Herzen verbinden können. Ein Ort, an dem alle Freiheitsliebenden sie selbst sein können.

MOKSHA® Spa & Wellbeing Center – Zentrum des Wohlbefindens

Mit sieben Behandlungsräumen, einer Entspannungslounge, einem Überwasser-Yogapavillon, einem Fitnessraum und einem weitläufigen Erholungsbereich im Freien ist das MOKSHA® Spa and Wellbeing Center das Zentrum des Wohlbefindens im Cora Cora Maldives Resort. Unter der Leitung der Direktorin of Spa Chanapach Khumkhur geht ein top-ausgebildetes Team auf die individuellen Bedürfnisse der Besucher ein.