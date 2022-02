Cocktailwoche in den Startlöchern

Der Run auf die Reservierungen hat begonnen. 14 der angesagtesten Bars der Stadt laden zur exklusiven Cocktailwoche ein. Nachdem die Sperrstunde von 22:00 Uhr auf 24:00 Uhr verlegt wird, profitiert das Event durch eine weitere zusätzliche Maßnahmen-Lockerung. Die Cocktailwoche von 21. bis 27. Februar 2022 führt durch 14 der angesagtesten Bars der Stadt. Diese laden zu einem ganz besonderen gemeinsamen Angebot ein, um Ausgehfreudige wieder willkommen zu heißen und die Umsätze der letzten Monate aufzufangen. Die ersten beiden eigens kreierten Signature Drinks werden im BOGO Prinzip – buy one get one free, also zwei Drinks zum Preis von einem – ausgegeben. Für Cocktailliebhaberinnen und -liebhaber die perfekte Gelegenheit deren Lieblingsbars wieder zu besuchen oder neue Barhighlights der Stadt zu entdecken.

„Die Culinarius Cocktailwoche stellt besonders in dieser für die Nachtgastronomie so schweren Zeit eine wichtige Unterstützung dar. Für unsere Gäste öffnet sich die Gelegenheit zu vielen noch unbekannten Geschmackserlebnissen“, so Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien. Zu den Teilnehmern der zweiten Wiener Cocktailwoche gehören Barhighlights in der inneren Stadt wie die „Lamée Rooftop Bar“ mit unvergleichlichem Blick über die Wiener Innenstadt, die Kultbar „Truth and Dare“, die „Meinz Bar“ in der berüchtigten Szenelocation des Bermudadreiecks und das südostasiatische Barhighlight „Pho Saigon Kitchen & Bar“ direkt am Naschmarkt. Für Abwechslung vom Großstadtdschungel sorgt das idyllische gelegene „Stöckl im Park“ direkt am Schloss Belvedere. Und nur ein kleines Stück entfernt vom Schloss Belvedere lädt das „Wein und Genuss Quartier“ zu besonderen heimischen Cocktailkreationen ein. Auch der Sechste Wiener Gemeindebezirk lockt zu Cocktailabenden in die „Cavallo Bar“, die „Lvdwig Bar“ und die „Mariatrink“ die mit unvergleichlichen Blicken über die Stadt überzeugt. Natürlich darf auch der Bezirk Neubau bei einem gelungenen Barabend auf keiner Liste fehlen. Hier laden Kultbars wie die „Matiki Bar“ und das spanische Restaurant „Lobo y Luna“ auf unvergleichliche Cocktails ein. Außerdem für genussvolle Abende sorgen „The Underdog Bar“ im 8. Bezirk sowie das kultige Speakeasy „The Chapel“ in Rudolfsheim Fünfhaus. Einen perfekten Abschluss zur Bartour ist der Besuch in der „Aurora Rooftop Bar“ in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Hier wird neben großartigen Cocktails auch ein unvergleichlicher Blick über Wien serviert. RED.