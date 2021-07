Cheers – die App

Wie wichtig die Gastronomie für das Zusammenleben ist, wurde den Meisten wohl erst wirklich bewusst, als monatelang alles geschlossen bleiben musste. Miteinander Zeit zu verbringen und besondere Momente mit den Liebsten zu teilen, macht schließlich das Herzstück und die Freude der Gastronomie aus.

Genau dieser Moment des Freude-Schenkens ist nun über cheers möglich und lässt die Benutzer:innen ganz einfach per Smartphone Drinks spendieren. Der Weg zum Drink ist denkbar einfach: Nachdem man sich auf www.cheers.at angemeldet hat, wählt man einen Drink aus, bezahlt diesen online und verschickt das Getränk via WhatsApp, SMS, Mail oder Social Media. Die Einladung wird mittels uniquen „Cheers-Code“ (QRC) auf das Smartphone desr/des Beschenkten geschickt und kann ganz unkompliziert in einem der vielen Partner-Lokale eingelöst werden. Zum Start kann zwischen folgenden Drinks ausgewählt werden: Bier, Spritzer, Gin Tonic, Mineralwasser oder Kaffee.

cheers bringt damit zusammen, was zusammengehört: gute Freundinnen und Freunde, gute Drinks und gute Lokale. Noch nie hat es so viel Spaß gemacht und so wenig Aufwand benötigt, um diese drei Komponenten miteinander zu verbinden. Freund:innen können sich eine Freude machen, neue Lokale entdecken und gemeinsam Zeit verbringen.