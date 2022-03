Mit dem „BurgenRADland“ startet das Bundesland eine neue Frühlings- und Sommerkampagne. Man startet vorbereitet in die Tourismussaison 2022. Im ganzen Land sollen Radwege weiter verbessert und die begleitende Infrastruktur ausgebaut werden. Der Bahntrassenradweg mit 33 Kilometern Länge und die Burgenland-Trails am Geschriebenstein mit über 40 Kilometern Länge befinden sich derzeit in Bau und werden noch dieses Jahr eröffnet. Unterstrichen werden die neue Kampagne durch 15-sekündige Werbespots, um vor allem am bereits etablierten heimischen Markt eine Ausrufezeichen zu setzen.