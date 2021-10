Budgeterhöhung für Österreich Werbung

Das Budget der Österreich Werbung wurde vom Bund erhöht. Grund dafür sei, man wolle Österreich als Tourismusstandort stärken. Die sei eine wichtige Maßnahme um den Heimattourismus zu unterstützen, so Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Bis zum Jahr 2025 soll das Budget in Schritten insgesamt um 22 Millionen Euro steigen. Das ist die erste strukturelle Budgeterhöhung seit 2002 für die Österreich Werbung.

Nationale Tourismusorganisation

Die Österreich Werbung ist eine nationale Tourismusorganisation. Zu den Aufgaben des Unternehmens gehört das Bewerben von Urlaub in Österreich auf internationalen Herkunftsmärkten, die Österreich Werbung Marktbüros zu unterstützen und die Österreich Werbung Tourismusforschung voranzutreiben. Gastronomie, Hotellerie in Österreich und Freizeitangebote soll beworben werden.

Ressourcenerhöhung wichtig nach Corona

„Corona hin oder her, unser Ziel kann nur sein, Österreich als eine der erfolgreichsten Tourismusdestinationen der Welt zu positionieren“, Seeber sieht gerade jetzt, nach Corona, die Wichtigkeit in der Österreich Werbung, um wieder Touristen anzulocken. Auch Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der WKÖ spricht sich für die Budgeterhöhung zum jetzigen Zeitpunkt aus. Denn ausländische Gäste sind essentiell und genau diese müsse jetzt wieder nach Österreich geholt werden. Es wird jetzt eine gute Marketingorganisation benötigt, so Kraus-Winkler. „Die österreichische Kulinarik ist ein zentrales Motiv für ausländische Gäste“, so Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der WKÖ.

PA/RED