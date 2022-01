Boutique Hotels in Mallorca

It Mallorca Unique Spaces ist eine Gruppe luxuriöser 5-Sterne-Boutique-Hotels, die auch fünf einzigartigen Hotels auf Mallorca beinhaltet. Das Can Cera, Calatrava, Can Alomar und Sant Jaume befinden sich in den besten Innenstadtlagen Palmas. Das Can Aulí liegt fernab des Trubels im Zentrum von Pollença. Jedes einzelne Hotel ist ein Herzensprojekt der Inhaber Miguel Conde und seiner Frau Cristina Marti, die im Jahr 2011 mit dem Can Cera ihr erstes Hotel eröffnet hatten.

Ihre Vision, Mallorcas unvergleichliche Schönheit für Touristen und Einheimische zu bewahren und die Insel als Ziel für entspannten Luxusurlaub weiterzuentwickeln, war die treibende Kraft hinter Unternehmern und renommierten Architekten. Die Entscheidung, ein zentral gelegenes historisches Gebäude sorgfältig zu renovieren und historischen Palästen und aristokratischen Herrenhäusern neues Leben einzuhauchen, wurzelt in einer tiefen Leidenschaft und Verbindung zur mallorquinischen Kultur. Mit besonderem Gespür für die alten Mauern und Liebe zum Detail gelang es Conde und Marti, die Seele des ursprünglichen Gebäudes zu bewahren und das Haus mit einem einzigartigen Designkonzept in ein Luxusjuwel der Boutique-Hotellerie zu verwandeln.

Ein besonderes Highlight für jeden Kunstliebhaber sind die in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern entstandenen Kunstwerke, die die öffentlichen Räume und Zimmer in allen It Mallorca Hotels zieren und nicht nur Kenner in ihren Bann ziehen. Die stilvolle Komposition aus Kunst, kuratierten Designklassikern, antiken Schätzen, edlen Stoffen und modernen Designelementen gibt jedem Boutique-Hotel seinen eigenen, ganz besonderen Charme. Dabei vereint alle Häuser ein unvergleichliches „Home away from Home“-Gefühl, so dass sich jeder Gast nicht nur willkommen, sondern auch zu Hause fühlt.

Der wahre Luxus offenbart sich in einer spürbaren und gelebten Herzlichkeit, kleinen Aufmerksamkeiten, zuvorkommenden Gesten, persönlichen Empfehlungen und einzigartigen Erlebnissen, die jeden Aufenthalt zu einer unvergesslichen Erinnerung machen. Moderne Restaurantkonzepte, wie die Cantina Panzà des gefeierten Zwei-Sterne Kochs Fernando Arellano oder das De Tokio a Lima, ein angesagtes Gourmet Restaurant mit Fusion Küche, verwöhnen anspruchsvolle Gaumen und lassen auch kulinarisch keine Wünsche offen. Der Respekt für die vielseitige Mittelmeerinsel mit ihren atemberaubenden Landschaften spiegelt sich auch in den starken Umweltwerten der Gruppe wider. Alle Hotels von It Mallorca zelebrieren regionale Zutaten und ökologische Produkte höchster Qualität und legen großen Wert auf die Verwendung von natürlichen sowie nachhaltigen Materialien.

CAN CERA – Mallorcan Luxury House (Adults Only)

In einem ehemaligen Palast aus dem 17. Jahrhundert befindet sich das im Frühjahr 2021 wiedereröffnete Luxushotel Can Cera. Es ist eine Oase der Ruhe, eingebettet in Palmas historisches Stadtzentrum und umgeben von Palästen und Plätzen aus der Renaissance. Das Haus ist der perfekte Anlaufpunkt für anspruchsvolle Gäste, die die Abgeschiedenheit eines privaten Mitglieder-Clubs und den exzellenten Service eines Luxushotels suchen. Ein außergewöhnliches Interieur-Konzept begeistert Designverliebte und Kunstliebhaber. Wunderschöne Antiquitäten, historische Gemäuer, zeitgenössische Kunstwerke, unzählige Designklassiker, theatralische Vorhänge und eine stimmungsvolle Beleuchtung schaffen Intimität und ein unverwechselbares Ambiente.

https://www.cancerahotel.com/

CALATRAVA – Mediterranean Sea House

Das Hotel Calatrava befindet sich in einem liebevoll restaurierten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert am Meer zentral in der historischen Altstadt von Palma. Mit seinem mediterranen Charme eines privaten Herrenhauses ist es das perfekte Refugium für entspannungssuchende Gäste. Die großen lichtdurchfluteten Suiten besitzen eine private Terrasse und eröffnen einen spektakulären Blick auf das Meer und die glitzernde Bucht von Palma. Das absolute Highlight ist die hoteleigene Dachterrasse, die mit einem der besten Ausblicke der Stadt verwöhnt. Hoch über den Dächern der Altstadt können Gäste die Seele baumeln lassen und bei einer leichten Brise in das türkis leuchtende Meer eintauchen. Entspannung pur.

https://www.calatravahotel.com

CAN ALOMAR – Urban Luxury Retreat

Das prächtige Boutique-Hotel befindet sich im Stadtzentrum und thront über den elegantesten Straßen Palmas, der Paseo del Borne und Carrer de Sant Feliu. Can Alomar ist eine absolutes Herzensprojekt der Inhaber und offenbart seinen anspruchsvollen Gästen einen kosmopolitischen Mix aus elegantem Luxushotel und moderner Kunstgalerie. Im zweiten Stock des Fünf-Sterne Hauses lädt das beliebte Fusion Restaurant De Tokio a Lima Feinschmecker aus aller Welt ein, dem Trubel der Stadt zu entfliehen und in eine Oase der Ruhe einzutauchen. Umgeben von sattgrünen Baumwipfeln eröffnen die Zwillingsterrassen des einstigen Palasts aus dem 19. Jahrhundert einen einmaligen Blick auf die quirlige Flaniermeile und geben Gästen dabei das Gefühl, inmitten der Natur zu sein.

https://www.canalomarhotel.com

SANT JAUME – Luxury Design Hotel

Das Sant Jaume liegt versteckt in einer ruhigen Gasse, zwischen einer gotischen Kirche und einem barocken Kloster. Es ist eine Oase der Ruhe inmitten des Hauptstadttrubels und der perfekte Ort für Menschen, die das Leben auf den Straßen der quirligen Küstenstadt lieben. Das Design des Hauses besticht durch den spannenden Mix aus moderner Kunst und einem eleganten, lichtdurchfluteten Interieur. Das Juwel des ehemaligen Herrenhauses ist die nach Jasmin duftende Dachterrasse. Der blaue Himmel, leises Vogelgezwitscher und sattes Grün laden zum Entschleunigen ein und lassen Gäste nicht einmal erahnen, dass sie sich im Herzen Palmas befinden. Die stylische Cantina Panzà befindet sich im Erdgeschoss von Sant Jaume und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der Lunch- und Dinner-Hotspots der Stadt etabliert.

https://www.santjaumedesignhotel.com

Can Aulí – Luxury Retreat (Adults Only)

Das Boutique Hotel Can Aulí wurde im Frühjahr 2020 im malerischen Städtchen Pollença eröffnet und ist der neueste Clou der Gruppe It Mallorca. Das in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert untergebrachte Hotel hat wenig Ähnlichkeit mit einem traditionellen Luxushotel. Es ist ein Ort, an dem Tradition und Moderne verschmelzen. Eine Hommage an die unvergleichliche Schönheit und grenzenlose Kreativität der Insel. Natürliche Materialien, edle Designs, moderne Kunst und eine offene Architektur lassen Gäste die Zeit vergessen und bestechen durch Wärme und Gemütlichkeit. Ob beim Sonnenbaden, Lesen, Wandern, Biken oder die Seele baumeln lassen – im Can Aulí können Gäste dem hektischen Alltag entfliehen und ihren ganz persönlichen Weg zur Tiefenentspannung finden.

https://www.canauliluxuryretreat.com