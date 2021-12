Boeing – 34 neue Maschinen für Kunden

24 neue Flugzeuge konnte der US-Flugzeugbauer Boeing im November an seine Kunden ausliefern. Ingesamt erhielt der Konzern 109 neue Bestellungen, aber auch 18 Stornierungen – vor allem für die 737 Max. Dieses Modell sorgte nämlich in der Vergangenheit immer wieder für Probleme, geht aber dennoch mittlerweile auf die insgesamt 700 Bestellungen zu. So wurden etwa im November 28 Stück des Typs geliefert, 10 davon an die irische Billigfluggesellschaft Ryanair.

Airbus, der europäische Konkurrent von Boeing, lieferte im November 58 Flugzeuge aus, womit sie in den ersten elf Monaten des Jahres auf insgesamt 518 kamen. Das Jahresziel von Airbus liegt bei 600 Maschinen.

APA/Red.