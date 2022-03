Bludenz mit neuer Geschäftsführung

Seit Jahren war Wiebke Mayer bei der Alpenregion Bludenz als Mitarbeiterin und spätere Leitung der Presse- und Marketing Abteilung tätig. Nach vier Jahren als Stadtmarketing Bludenz-Geschäftsführerin kehrt sie nun in die Alpenregion Bludenz zurück. Die neue Geschäftsführerin leitet bei der Alpenregion ab sofort ein Team aus 15 Personen. Die Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH ist die Destinationsmanagement-Organisation für das Brandnertal, die Alpenstadt Bludenz, das Klostertal und den Biosphärenpark Großes Walsertal. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in der touristischen Entwicklung und Positionierung der Region, der professionellen Vermarktung in den Zielmärkten sowie der Beratung von Gästen und die Betreuung der Vermieter vor Ort.

apa