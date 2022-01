Bill Gates übernimmt Luxushotel in Venedig

Goethe, Dickens, Onassis, Callas oder James Bond – sie alle sind im legendären „Daniel“ von Venedig ein- und ausgegangen. Dieses Luxushotel gilt als das älteste Hotel in Lagoon City und als eines der berühmtesten Häuser der Welt. Jetzt wechselt es den Besitzer: Wie Corriere della Sera berichtet, übernimmt Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Four Seasons-Gruppe Danieli. Die Kette, die weltweit mehr als 120 exklusive Hotels und Resorts betreibt, versuche seit einiger Zeit, in Venedig Fuß zu fassen.