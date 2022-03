„BBQ 1952“ – neues Bistro-Restaurant von Weber

Das Bistro-Restaurant „BBQ 1952“ von Weber in Graz-Seiersberg hat ab sofort seine Pforten geöffnet. Angeschlossen an den Weber Original Store Graz-Seiersberg lässt sich im Bistro-Restaurant „BBQ 1952“ die Weberwelt mit allen Sinnen erleben. Nostalgisch weist der Name auf die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte von Weber im Jahre 1952 hin und auch im Lokal selbst ist trotz des modernen Designs die Geschichte der Marke sehr präsent. Die offene Küche lädt dazu ein, Chefkoch Pascal Kurek bei der Zubereitung über die Schulter zu schauen und schafft ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Auch Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern lassen sich hier bestens feiern, da das Bistro-Restaurant auf Anfrage gerne auch für größere Gruppen exklusiv zur Verfügung steht.

Neben hochwertigem Fleisch mit bestem Reifegrad und den dazugehörigen Beilagen bietet das BBQ 1952 eine „kleine, aber feine Auswahl“ an Getränken, so die Betreiber. Dazu zählen unter anderem hausgemachte Limonaden und Gin & Tonic Specials. Außerdem gibt es jeden Samstagabend – als wöchentliches Highlight – Beef Brisket, low und slow aus dem Smoker. „Mit dem ‚BBQ 1952‘ eröffnen wir ein einzigartiges Bistro-Restaurant, das mit kulinarischen Schmankerln aufwartet und dabei die legendäre Geschichte des Weber Grills erzählt. Hier wird BBQ nicht nur gegessen, sondern mit allen Sinnen gefühlt“, so Hermann Steckerl, Geschäftsführer von Weber-Stephen in Österreich.

Grill-Imperium

Auf mehr als 2.000 Quadratmeter Gesamtfläche werden im Weber Original Store Graz Weber Grills, Zubehör, Fleisch, Gewürze und Saucen geboten. Das neue „BBQ 1952“ bietet als Event- und Seminarlocation Platz für bis zu 200 Personen. Ausgestattet mit modernster Technik ist der abgetrennte Seminarraum auch exklusiv mietbar.

Will man bei der nächsten Grillparty alle Gäste zum Staunen bringen, hat man hier zudem die Möglichkeit, sich die besten Tipps und Tricks von den Grillmeistern abzuschauen. In der Weber Grill Academy im Weber Original Store in Graz-Seiersberg können mehr als 30 unterschiedliche Menüs von bekannten Grill-Köchen erlernt werden.

