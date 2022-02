Bahamas stoppen Kreuzfahrtschiffe

Grund dafür sind Treibstoffrechnungen, die der insolvente Mutterkonzern Genting bei Peninsula Petroleum Far East in den USA offen hat. Insgesamt 4,6 Millionen Dollar hätte das Unternehmen gerne. Peninsula Petroleum beantragte die Beschlagnahmung der Schiffe, da beide von der Treibstoffabgabe profitiert hätten. Ein Richter genehmigte das Begehren.

Die Crystal Symphonie, die eigentlich Miami anlaufen sollte, steuerte daraufhin Bimini in den Bahamas an, um gerade der Beschlagnahmung zu entkommen. Die Crystal Serenity folgte ein paar Tage später, da ihr das Andocken in Aruba verwehrt wurde.

Beide Schiffe wurden schließlich Ende letzter Woche nach Freeport beordert und von den Behörden beschlagnahmt. Mit der Insolvenz von Genting schlitterte auch Crystal Cruises in die Insolvenz. Diese Kreuzfahrten sollten vorerst die letzten sein. Die nun abrupt endeten. Nun ist mindestens bis 29. April Pause angesagt. In der Zeit will man das Unternehmen neu strukturieren und, so die wahrscheinlichste Lösung, verkaufen.

Als letztes Schiff ist derzeit noch die Crystal Endeavor unterwegs. Sie kreuzt in der Antarktis.