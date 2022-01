Andrea Agrusow wird CFO der Adina Hotels Europe

Vor ihrem Wechsel zu Adina war Andrea Agrusow COO bei AccorInvest mit operativer, finanzieller und strategischer Gesamtverantwortung für 400 Hotels in Nordeuropa. Sie ist außerdem Vorsitzende des Management Committee und Mitglied des Global Executive Committee.

Vor ihrer Tätigkeit bei AccorInvest war Andrea Agrusow CFO und COO von CBRE Global Investors Deutschland und verantwortlich für alle finanziellen und personellen Aspekte des Unternehmens und seiner Immobilieninvestitionen.

Andrea Agrusow erwarb ihre Finanz- und Steuerkenntnisse bei KPMG und war in verschiedenen Positionen bei der Deka Immobilien Investment GmbH tätig, unter anderem als Fondsmanagerin verantwortlich für den Aufbau internationaler Immobilienportfolios für institutionelle Investoren.

In ihrer neuen Position bei Adina wird Andrea Agrusow eng mit Simon Betty, Chief Executive Officer des Unternehmens, zusammenarbeiten. „Ich freue mich sehr, Andrea bei Adina willkommen zu heißen“, so Simon Betty. „Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung in der Immobilienbranche und Hotellerie ist Andrea Agrusow die perfekte Besetzung für diese Position und wird uns beim Ausbau unserer Marktführerschaft auf dem europäischen Markt für Extended Stay unterstützen.“