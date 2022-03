ABTA wählte neues Präsidium

Er folgt Andreas Gruber nach, der die Präsidentschaft nach vier Jahren pensionsbedingt zurücklegte. Neumeister präsentierte einige Ideen, die eine ABTA-Mitgliedschaft für Firmen attraktivieren soll: „Wir werden die internationale Zusammenarbeit mit der neu gegründeten europäischen Plattform BT4E (DACH-Organisation europäischer Geschäftsreiseverbände) und der GBTA (Global Business Travel Association) verstärken. Mit der BT4E wurde eine notwendige Interessensvertretung des Geschäftsreisemarktes vor den Europäischen Behörden geschaffen.“ Die Krise habe verdeutlicht, dass es einheitliche Standards im Geschäftsreisebereich benötige. Neumeister verwies als Beispiel auf die Einreisebestimmungen. Dies soll durch eine gemeinsame Vertretung in Brüssel erreicht werden.

Die verstärkte internationale Vernetzung soll aber noch weitere Vorteile bringen. „Durch ein neues Partnerschaftsabkommen mit der GBTA können wir ABTA-Mitgliedern sämtliche Dienstleistungen der GBTA ab dem neuen Mitgliedsjahr zur Verfügung stellen, z.B. kostenlose Webinars, Zugang zu diversen Studien, Jobbörse und vieles mehr. Zudem wollen wir uns auch intensiv um den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern bemühen: bei den neu zu bildenden Fachausschüssen werden sich Mitglieder zu aktuellen Themen aktiv einbringen können, um in Teams bestehend aus Firmen und Lieferanten gemeinschaftliche partnerschaftliche Lösungen zu finden“, so Neumeister.

Ihm steht dabei ein neuer Vorstand zur Seite. Als Vizepräsidentinnen wurden Sabine Toplak, Vice President Corporate Sales & Trademarketing Northern Europe ACCOR Hotels und Angela Lille, Head of HR-Systems and Travel Management Erste Group Service GmbH, gewählt. Weitere Mitglieder sind Monika Milde, Global Travel Management Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & CoKG (Kassierin), Markus Emhofer, Delivery Manager Amadeus Marketing GmbH (Kassierin-Stellvertreter), Marion Würtz-Schmiedberger, Assistant Management/Travel Management bei cargo-partner GmbH (Schriftführerin) und Alexander Schnecke, Head of Business Sales Austrian Airlines AG (Schriftführerin Stellvertreter).