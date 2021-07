72 Anzeigen nach Lokaltour der Behörde

Nach der Öffnung der Clubs und Nachtgastronomie sind in den vergangenen Tagen stichprobenartige Kontrollen durchgeführt worden. Das Einsatzteam der Stadt und die Polizei besuchten dabei 118 Betriebe und stellten 72 Anzeigen und 15 Organmandate aus. Betroffen waren meist kleinere Lokale, wohingegen die Großen der Szene die Maßnahmen befolgen.

„Die etablierten Clubs und Diskotheken halten sich an die Vorschriften“, resümiert Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, am Dienstag in einer Aussendung. Neben der 3-G-Regel wurden auch die Gästeregistrierung, das Covid- Präventionskonzept und die erlaubte Auslastung von 75 Prozent, falls überwiegend stehend konsumiert wird, kontrolliert. Dabei blieben die großen Betriebe ohne Beanstandungen.

Laut Hillerer seien es die kleineren Lokale, die die Vorschriften nicht immer einhalten. „Die meisten Betriebe ohne Covid-19-Konzept überprüfen auch keine 3-G-Regeln oder erfassen die Gästedaten. Somit gibt es hier gleich mehrere Verstöße und die Zahl der Anzeigen steigt“, so der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Darüber hinaus wurden Strafen auch nach dem Jugendschutzgesetz oder auch dem Preisauszeichungsgesetz verhängt. Auch versperrte Notausgänge oder fehlende Feuerlöscher wurden beanstandet.

APA/ Red.