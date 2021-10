70.000 Klimatickets verkauft

Der Early-Bird Rabatt für das kommende Klimaticket wird von der Bevölkerung gut angenommen: Seit dem Vorverkaufsstart am 1. Oktober haben bereits 70.000 Menschen zugeschlagen. Damit kann das Ticket um 949 bzw. 699 Euro Online sowie an allen Schaltern der teilnehmenden Verkehrsbünde erworben werden. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Oktober.

Der erste Gültigkeitstag des Tickets, das es seinen Besitzern ermöglicht, alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich zu benutzen, ist der morgige Nationalfeiertag. „Und die Vorverkaufszahlen bestätigen: Die Menschen wollen umsteigen und klimafreundlich unterwegs sein“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Nur gemeinsam könne man das Klima nachhaltig schützen, das Klimaticket wäre demnach der erste Schritt in die richtige Richtung.

Rund 53 Prozent aller bisher verkauften Tickets seien die regulären Klimatickets, die mit dem Rabatt aktuell um 949 Euro zu haben sind (regulärer Preis: 1095 Euro). Bei den ermäßigten Tickets entfallen 29% auf Jugend bzw. unter 26-Jährige, 16 Prozent auf Senioren und zwei Prozent auf das Klimaticket Spezial. Diese kann man zur Zeit für 699 anstatt den regulären 821 Euro kaufen.

APA/Red.