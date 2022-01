5 Jahre Elbphilharmonie – 5 Jahre The Westin Hamburg

Seit fünf Jahren erstrahlt die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen, fünf Jahre ist es her, dass die Konzerthalle eröffnet wurde, Beethovens „Ode an die Freude“ erstmals über der HafenCity und den Menschen erklang und Hamburg sein neues Wahrzeichen bekommen hatte.

Der Geburtstag steht auch für fünf Jahre Gastfreundschaft im Westin Hamburg: Hunderttausende Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt können hier einen unvergesslichen Aufenthalt genießen. Mit jedem Gast und jedem Wunsch entwickelt sich das Hotel weiter. Seit der Eröffnung hat sich hier viel getan, um ein touristischer Leuchtturm mit internationaler Strahlkraft zu bleiben.

Madeleine Marx, General Manager des The Westin Hamburg sagt: „In diesen fünf Jahren haben wir unsere Gäste kennengelernt, wir haben uns mit ihren Bedürfnissen auseinandergesetzt und ihnen zugehört. Wir haben uns dank ihres Feedbacks weiterentwickelt und dabei ihre Wünsche bedacht. Um jede Erfahrung reicher, sind wir stolz darauf, wo wir heute sind.“

BLICK – Die Evolution der 8. Etage

2020 wurde die Plaza-Ebene im achten Obergeschoss des Lobbybereichs des Westin Hamburg neu gestaltet. BLICK ist jetzt ein ganz neues Sinneserlebnis: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang findet jeder seinen Lieblingsplatz mit umwerfender Aussicht.

Fang & Feld – Norddeutsche Küche frisch auf den Tisch

Mit der Eröffnung des The Westin Hamburg wurden die Gäste auch vom Fine-Dining-Restaurant The Saffron im traditionsreichen Kaispeicher begrüßt. Der kulinarische Schwerpunkt lag damals auf Gewürzen, die vor fast 150 Jahren in der angrenzenden Speicherstadt gelagert wurden und die hanseatischen Gerichte auf der Speisekarte ergänzten. 2019 änderte sich das Konzept: Seither serviert Küchenchef Sebastian Michels fangfrische regionale Gerichte in entspannter Atmosphäre mit norddeutschem Charme. Im modernen Bistro-Stil offenbart sich in herzlicher Atmosphäre die Vielseitigkeit und Spannung der norddeutschen Küche.

Heavenly Spa – Evolutionäre Entspannung zwischen Himmel und Elbe

Im Sommer 2021 wurde das 1.300 Quadratmeter große Spa in Hamburgs größtem Hotel-Spa wiedereröffnet und ab dem 1. August hat das Hotel zu Deutschlands erstem Heavenly Spa, basierend auf einem Wellness-Konzept, das die hohen Standards der Marke Westin erreicht.