360 Grad bei TUI

Die Telefone glühen. Die Internetserver laufen heiß. Und der Sand wurde in der Auslage aufgeschüttet. Es ist Vorsommer in den Reisebüros. TUI nutzt diese Zeit und startet eine neue Werbekampagne, die durch jegliches Medienformat gehen. Von Radio, Plakaten bis hin zu TV-Spots. Im Print sind österreichweit Inserate in Tageszeitungen und B2B- sowie B2C-Medien geplant. Zudem wird die Kampagne von diversen Vertriebsmaßnahmen, zum Beispiel mit Postern und Screens in den Reisebüros, begleitet. Im Zuge der Kampagne sind auch umfangreiche Kooperationen mit Bloc Traubenzucker und der Tageszeitung Heute geplant.

Eine starke Bildersprache soll die potenziellen KundInnen auf eine visuelle Reise mitnehmen. Die Bilder sollen in Kombination mit kurzen Headlines den letzten motivierenden Anstoß geben. Der Slogan „Die Welt mit TUI erleben“, soll die Angebotsvielfalt des Reiseunternehmens unterstreichen.