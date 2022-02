25 Jahre First American Bar

Mit mehr als 800 verschiedenen Spirits aus aller Welt – davon sind über 300 Whiskys – lässt die Karte die Herzen von Spirituosen- und Cocktailsfans höherschlagen.

Die First American Bar ist mittlerweile eine Institution in der Wiener Innenstadt und bei Wienerinnen und Wienern gleichermaßen beliebt wie bei Touristen aus dem In- und Ausland. Das geschichtsträchtige Gebäude in der Schulerstraße 16, das 1971 von Stararchitekt Hans Hollein erbaut wurde, zeichnet sich durch das unverkennbare Design des gläsernen Entrées und der Fenster aus. Zuerst als Einrichtungs-, dann als Herrenmoden- und später als Kaffeemaschinengeschäft geführt, schenkten 1996 erstmals der bekannte Gastronom Ado Castelleto (Café del’Europe) und Roland Bruckner (ehemals Signa Holding) Spirituosen und Cocktails in der First American Bar aus.

Seit 2001 führen die beiden Barkeeper Zoran Djurovic und Ababacar „Baba“ Sy die noble Innenstadtbar, die sich mit 120 Sitzplätzen auf über zwei Etagen erstreckt und immer größerer Beliebtheit erfreut. Ein Team von vier Kellnerinnen und abwechselnd Djurovic und Sy hinter der Bar sowie ein zusätzlicher Barkeeper kümmern sich um das Wohl der nationalen und internationalen Gäste. Neben Starfotograf Peter Baumann, der zu den Stammgästen zählte, war auch schon die US-amerikanische Sängerin Pink zu Besuch.

„Die First American Bar steht schon immer für herausragende Cocktails, ein ausgezeichnetes Barteam und durch ihre geschichtsträchtige Architektur für einzigartiges Flair. Wir sind stolz seit 25 Jahren zu den Besten der Stadt zu zählen und werden unseren Gästen noch viele weitere Jahre und Jahrzehnte köstliche Drinks in einem unvergesslichen Ambiente mit herausragendem Service servieren“, so die beiden Geschäftsführer Djurovic und Sy.