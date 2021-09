10. Swing Kitchen Restaurant eröffnet in Wien

Mit dem gestrigen Tag, dem 9. September, eröffneten Charly und Irene Schillinger ein neues „Swing Kitchen“-Restaurant direkt in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Burgtheaters und dem Hauptgebäude der Universität Wien. Der Standort am Schottentor ist damit bereits der zehnte Gastronomiebetrieb der Kette seit der Unternehmensgründung 2015.

Das Ehepaar setzt bei ihren Restaurants aufgrund des „Respekts vor dem Tierleben, dem Planeten und der nächsten Generation“ auf ein vollständig veganes Konzept. Mit den Grundsätzen der Ressourcenschonung, Regionalität und Fair Trade wollen die Schillingers die Fast-Food-Welt revolutionieren, wie sie selbst sagen. Der Beitrag zum Umweltschutz sei dabei ein wesentlicher Faktor, so sparen die Soja-Burgerpatties aus eigener Rezeptur rund elf volle Badewannen an Wasser. Auch Plastik werde so weit wie möglich vermieden.

APA/Red./LBi